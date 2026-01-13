A Cjase Cocèl si rinnova la tradizione con la Fieste dal purcitâr
A Cjase Cocèl, la tradizione si rinnova con la Fieste dal purcitâr, un’occasione per riscoprire i sapori autentici e le atmosfere di un tempo. Tra profumi di fumo lento e mani esperte, questa festa celebra la cultura culinaria delle colline friulane, offrendo un momento di condivisione e memoria nelle atmosfere genuine della regione.
Il profumo della memoria, quello che sa di fumo lento, di mani esperte e di cucine che diventano luoghi di racconto, torna a diffondersi sulle colline friulane. Domenica 18 gennaio l’Ecomuseo Il Cavalîr rinnova uno degli appuntamenti più attesi e identitari del suo calendario: Sant Antoni, Fieste. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
