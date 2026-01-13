A Caprarola il primo palio di sant' Antonio Abate

Domenica 18 gennaio, a Caprarola, si svolge per la prima volta il palio dedicato a Sant'Antonio Abate. L'evento rappresenta un'occasione per riscoprire le tradizioni locali e coinvolgere la comunità in un momento di festa. Un appuntamento che unisce storia e cultura, offrendo un'opportunità di partecipazione e condivisione nel rispetto delle usanze del territorio.

Domenica 18 gennaio a Caprarola è fissato l'appuntamento con una novità entusiasmante: il primo palio di sant'Antonio Abate. In occasione dei festeggiamenti per il santo, infatti, la Classe 86 ha organizzato una giornata dedicata a tradizione, convivialità e divertimento. Al palio non sono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

