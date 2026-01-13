400 milioni di dollari all’Ucraina Zelensky ringrazia la Norvegia

La Norvegia ha annunciato un aiuto di 400 milioni di dollari all’Ucraina, contribuendo agli sforzi di sostegno del Paese. Zelensky ha espresso gratitudine per questa decisione, evidenziando l’importanza di tali risorse nel contesto attuale. Questa assistenza rappresenta un segnale di solidarietà e supporto internazionale verso l’Ucraina, rafforzando la collaborazione tra i paesi coinvolti in un momento di criticità.

