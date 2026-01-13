Alle 16:00, il programma di approfondimento politico di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, ha analizzato la situazione in Iran e le recenti proteste. Le forze del regime continuano a reprimere le manifestazioni con violenza, evidenziando un cambiamento nel comportamento degli iraniani. Un approfondimento sulle dinamiche interne e le ragioni di questa crescente determinazione.

A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare dell'Iran e delle proteste che stanno investendo tutto il Paese, con le forze del regime che uccidono senza pietà i manifestanti. Il numero delle vittime non sono è ancora certo, ma è chiaro che si tratta di una carneficina. "Oggi il popolo iraniano ha meno paura perché dopo quello che è accaduto l'anno scorso, cioè gli attacchi di Israele con il Mossad che è riuscito a decapitare molti capi del regime iraniano - ha spiegato Federico Rampini, ospite della trasmissione -. Con il bombardamento del 21 giugno americano improvvisamente questo regime che sembrava invincibile è apparso molto molto debole ai suoi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di sera, il retroscena di Rampini: "Perché gli iraniani non hanno più paura"

Leggi anche: Il sondaggio: gli italiani non fanno più figli perché hanno paura del futuro

Leggi anche: Gli hacker iraniani hanno violato anche il telefono del capo staff di Netanyahu, Tzachi Braverman

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

4 di Sera, Rampini: Il raid in Venezuela? Chi deve riuscire a convincere Trump | .it; Iran, morti e feriti durante le proteste. Trump: Sosteniamo i manifestanti | .it.

Questa sera su @TV2000it prima si "scappa" poi alle 23.10 si va "Oltre" con Retroscena... x.com

"L'Avvocato del Diavolo e l'Acquasanta" L'intervista completa e i retroscena della vicenda sono disponibili su www.abruzzosera.it #LAquila #AbruzzoSera #Solidarietà #RestiamoUmani #AvvocatoDelDiavolo #PieroGiorgi #CronacaLAquila #VignettaDel - facebook.com facebook