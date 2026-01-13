15 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 15 gennaio porta con sé le caratteristiche di chi nasce in questa data: una sensibilità acuta e un'intuizione naturale. In questa giornata, l’oroscopo segno per segno e l’almanacco offrono spunti utili per comprendere meglio le influenze astrali e le energie del momento, aiutandoti a orientarti con consapevolezza nelle scelte quotidiane.

Oggi è il 15 Gennaio. Chi è nato in questo giorno è una persona dotata di grande sensibilità e intuito, capace di comprendere le emozioni altrui e di agire con una gentilezza che lascia il segno.Santo del giorno: San Mauro abate.Proverbio del giorno: Gennaio forte, anno felice

