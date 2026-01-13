14enne data in sposa a 25ennearrestato
Una giovane di 14 anni è stata vittima di maltrattamenti e violenze, dopo essere stata venduta come sposa a un uomo di 25 anni. L'uomo coinvolto è stato recentemente arrestato nel Ferrarese. La vicenda evidenzia le gravità di abusi e sfruttamento sui minori, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi e di tutela per le vittime.
12.22 Maltrattata e stuprata a 14 anni: venduta come sposa da sua madre a un uomo di 25 anni, arrestato nei giorni scorsi nel Ferrarese. L'uomo è in carcere. Oggi l'udienza di convalida. La ragazzina è stata trovata in strada mentre scappava dall'uomo che l'aveva appena picchiata. Un passante ha allertato i soccorsi. La minorenne era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa. Dimessa dall' ospedale con una prognosi di 30 giorni, l'adolescente ha raccontato di essere stata picchiata dall'uomo violentemente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
