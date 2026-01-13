14enne data in sposa a 25ennearrestato

Una giovane di 14 anni è stata vittima di maltrattamenti e violenze, dopo essere stata venduta come sposa a un uomo di 25 anni. L'uomo coinvolto è stato recentemente arrestato nel Ferrarese. La vicenda evidenzia le gravità di abusi e sfruttamento sui minori, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi e di tutela per le vittime.

