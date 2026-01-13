1350 il Giubileo senza Papa | la mostra che racconta una Roma in crisi

La mostra “1350. Il Giubileo senza Papa”, allestita ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, propone un approfondimento sulla Roma del Trecento, evidenziando le sfide e le tensioni di un’epoca di crisi. Dal 9 ottobre 2025 al 1 febbraio 2026, l’esposizione invita a scoprire un periodo complesso della storia cittadina, offrendo uno sguardo dettagliato sugli eventi e le dinamiche che hanno segnato quell’epoca.

Roma torna a interrogarsi sul proprio passato con la mostra "1350. Il Giubileo senza Papa", ospitata ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, visitabile dal 9 ottobre 2025 al 1 febbraio 2026. Un'esposizione che porta al centro dell'attenzione uno degli episodi più singolari della storia della cristianità: il secondo Giubileo, celebrato in un momento di profonda crisi, senza la presenza del pontefice nella città eterna. Il percorso espositivo ricostruisce il contesto storico, politico e religioso del Trecento, quando il Papa risiedeva ad Avignone e Roma, segnata da calamità naturali e instabilità sociale, si trovò comunque ad accogliere migliaia di pellegrini provenienti da tutta Europa.

