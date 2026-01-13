13 gennaio l’anniversario del naufragio della Costa Concordia Che fine ha fatto Schettino?

Il 13 gennaio ricorre l’anniversario del naufragio della Costa Concordia. A distanza di anni, si continua a chiedere: che fine ha fatto Francesco Schettino? Il relitto, ancora visibile di fronte all’Isola del Giglio, rappresenta un ricordo indelebile di quella tragedia che ha segnato profondamente l’Italia. In questa occasione, si ripercorrono gli eventi e le conseguenze di quella drammatica vicenda.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Quell'immenso gigante di metallo poggiato su di un fianco di fronte all 'Isola del Giglio resta una delle immagini che ha segnato indelebilmente la storia d'Italia. E oggi, a 14 anni di distanza, il naufragio della Costa Concordia resta ancora una ferita aperta nel cuore dei familiari delle 32 persone che, la sera del 13 gennaio 2012, trovarono la morte a causa di una serie interminabile di errori costati 16 anni di carcere al principale responsabile di quella tragedia, il comandante Francesco Schettino. Costa Concordia, l'ultimo viaggio: le riprese con il drone all'Isola del Giglio Il giorno del disastro.

