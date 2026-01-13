Il 13 gennaio 1985, Roma e Torino si affrontarono in un Olimpico coperto di neve, un’immagine che rimane impressa nella memoria sportiva italiana. Il freddo intenso di questi giorni riaccende ricordi simili, non come mera suggestione, ma attraverso analogie concrete che collegano passato e presente, evocando l’atmosfera unica di quegli eventi.

Il gelo che in questi giorni stringe l'Italia ha riaperto un cassetto della memoria collettiva. Non per suggestione, ma per analogia concreta. Perché quando la neve torna protagonista su larga scala, il pensiero corre inevitabilmente a gennaio 1985, quando il Paese visse quella che sarebbe poi passata alla storia come la nevicata del secolo. Un evento meteorologico fuori scala, capace di fermare città, infrastrutture e abitudini. E di intrecciarsi, come spesso accade in Italia, anche con il calcio. Il gennaio che cambiò l'inverno italiano. Tra il 13 e il 16 gennaio del 1985 una potente irruzione di aria artica scese sull'Europa meridionale, agganciata a una depressione sul Tirreno.

© Sololaroma.it - 13 Gennaio 1985: è sempre Roma-Torino in un Olimpico innevato

