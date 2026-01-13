13 01 – Liberati Trentini e Burlò ecco chi sono – Trump minaccia l’Iran – Inter regina dei rimpianti

Da lapresse.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 gennaio, diverse notizie sono emerse: in Venezuela sono stati liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, rispettivamente cooperante veneto e imprenditore italiano con alcuni procedimenti giudiziari in Italia. Contestualmente, si sono susseguite notizie sulla minaccia di Trump all’Iran e sull’inter che si distingue come la squadra più discussa dei rimpianti. Questo riepilogo offre uno sguardo chiaro e obiettivo sugli eventi recenti, senza enfasi o sensazionalismi.

Liberati in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò. Ecco chi sono il cooperante veneto e l’imprenditore con alcuni procedimenti giudiziari in italia.  Trump minaccia: “Iran pronto a negoziare ma valutiamo opzioni forti, un incontro è in preparazione”. Teheran: “Le proteste violente sono una scusa per un intervento degli Usa, la situazione è sotto controllo”. Per le Ong oltre 600 morti dall’inizio delle proteste. Inter regina dei rimpianti, da 14 partite non vince contro le big. Questo articolo 1301 – Liberati Trentini e Burlò, ecco chi sono – Trump minaccia l’Iran – Inter regina dei rimpianti proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati

