12mila morti in Iran? Ecco perché è doveroso andarci cauti
Le notizie riguardanti le recenti proteste in Iran indicano un alto numero di vittime, stimato in circa 12.000. Tuttavia, è importante affrontare queste informazioni con cautela, considerando le fonti e i contesti in cui vengono riportate. Un’approfondita analisi aiuta a comprendere meglio la situazione e a distinguere i dati verificati da eventuali interpretazioni o approssimazioni.
Nella giornata odierna tutte le testate italiane stanno ripetendo a gran voce una statistica: sarebbero almeno 12mila i morti nella repressione sanguinosa delle proteste in Iran ad opera della Repubblica Islamica. Un dato che è stato fornito da una testata di informazione sul Paese persiano ostile alle autorità di Teheran, Iran International, e su cui è doveroso però porre alcuni caveat. Intendiamoci: l’Iran sta vivendo un momento drammatico e, nelle cinque giornate di blackout di Internet, è avvolto da una coltre di nebbia di guerra sotto cui scontri, repressione e problemi interni appaiono difficile da monitorare. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: L'Onu: inorriditi dalla violenta repressione in Iran. I media di opposizione: «I morti sono 12mila» | Perché gli Usa non intervengono
Leggi anche: Iran, a Tehran si scende ancora in piazza nonostante le esecuzioni e i cecchini. «Almeno 12mila i morti, tra cui molti giovanissimi» – Il video
Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: 12mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. leggo.it
Iran, media di opposizione: “12mila morti nelle proteste”. Teheran: “Le vittime sono 2mila”. Berlino: “Sono gli ultimi giorni del regime” - Divario enorme sul bilancio delle vittime in Iran: media d'opposizione parlano di 12mila morti, Teheran ridimensiona a 2mila ... ilfattoquotidiano.it
Proteste Iran, media opposizione: "12mila morti, più grande massacro nella storia del Paese" - Pahlavi: "Migliaia di agenti restano a casa per non partecipare alla repressione". adnkronos.com
Iran, i media di opposizione: «Almeno 12mila morti durante le proteste». Per il regime sono 2mila x.com
Ogni anno causa 400 morti solo a Torino e in provincia, 900 in Piemonte, 12mila in Italia e 35mila in Europa. Le infezioni un tempo banali e facilmente curabili si trasformano in battaglie difficili, lunghe, con degenze ospedaliere infinite e costose in termini di vit - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.