12mila morti in Iran? Ecco perché è doveroso andarci cauti

Le notizie riguardanti le recenti proteste in Iran indicano un alto numero di vittime, stimato in circa 12.000. Tuttavia, è importante affrontare queste informazioni con cautela, considerando le fonti e i contesti in cui vengono riportate. Un’approfondita analisi aiuta a comprendere meglio la situazione e a distinguere i dati verificati da eventuali interpretazioni o approssimazioni.

Nella giornata odierna tutte le testate italiane stanno ripetendo a gran voce una statistica: sarebbero almeno 12mila i morti nella repressione sanguinosa delle proteste in Iran ad opera della Repubblica Islamica. Un dato che è stato fornito da una testata di informazione sul Paese persiano ostile alle autorità di Teheran, Iran International, e su cui è doveroso però porre alcuni caveat. Intendiamoci: l’Iran sta vivendo un momento drammatico e, nelle cinque giornate di blackout di Internet, è avvolto da una coltre di nebbia di guerra sotto cui scontri, repressione e problemi interni appaiono difficile da monitorare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

