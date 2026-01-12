Zoff esalta Spalletti e Yildiz | Luciano ha rispostato la Juve sulla retta via Il turco è la ciliegina sulla torta di un gruppo forte Su Di Gregorio…
Zoff ha commentato la situazione della Juventus, evidenziando l'importanza di Luciano Spalletti nel guidare la squadra sulla strada giusta. Ha inoltre sottolineato il contributo di Yildiz come elemento di valore nel gruppo. L’intervista, pubblicata da Tuttosport, analizza vari aspetti della rosa e le prospettive future dei bianconeri, con un focus sui protagonisti chiave come Spalletti e Yildiz.
Zoff in una lunga intervista a Tuttosport ha analizzato la situazione in casa Juventus soffermando anche sui singoli come Spalletti e Yildiz. Tra ricordi indelebili e uno sguardo lucido al calcio di oggi, Dino Zoff si racconta a tutto tondo su Tuttosport. L’ex portiere e CT analizza il momento della Juventus, esaltando il talento di Kenan Yildiz e il lavoro di Luciano Spalletti e lo stato del calcio di oggi. L’AFFETTO DEI TIFOSI « Mi arrivano ogni settimana lettere da ogni dove. Fotografie, soprattutto, da autografare e rispedire indietro. Non so spiegarmi il perché. Probabilmente mi sono comportato sempre bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dino Zoff. Nato in un piccolo paese del Friuli nel 1942, ha iniziato tardi la sua carriera tra i "grandi" ==> a 18 anni sembrava troppo basso per fare il portiere...eppure è diventato uno dei più grandi di sempre. Sei Scudetti con la Juventus, una Coppa UEFA, e so - facebook.com facebook
