Zoff ha commentato la situazione della Juventus, evidenziando l'importanza di Luciano Spalletti nel guidare la squadra sulla strada giusta. Ha inoltre sottolineato il contributo di Yildiz come elemento di valore nel gruppo. L’intervista, pubblicata da Tuttosport, analizza vari aspetti della rosa e le prospettive future dei bianconeri, con un focus sui protagonisti chiave come Spalletti e Yildiz.

Zoff in una lunga intervista a Tuttosport ha analizzato la situazione in casa Juventus soffermando anche sui singoli come Spalletti e Yildiz. Tra ricordi indelebili e uno sguardo lucido al calcio di oggi, Dino Zoff si racconta a tutto tondo su Tuttosport. L’ex portiere e CT analizza il momento della Juventus, esaltando il talento di Kenan Yildiz e il lavoro di Luciano Spalletti e lo stato del calcio di oggi. L’AFFETTO DEI TIFOSI « Mi arrivano ogni settimana lettere da ogni dove. Fotografie, soprattutto, da autografare e rispedire indietro. Non so spiegarmi il perché. Probabilmente mi sono comportato sempre bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zoff esalta Spalletti e Yildiz: «Luciano ha rispostato la Juve sulla retta via. Il turco è la ciliegina sulla torta di un gruppo forte. Su Di Gregorio…»

Leggi anche: Frattesi Juve, per Spalletti sarebbe la ciliegina sulla torta: l’Inter lo libera a gennaio?

Leggi anche: Zoff non ha dubbi sulla scelta di Spalletti: «Decisione che condivido». Poi il commento anche in chiave mercato su Di Gregorio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stasera Juve-Cremonese, poi il mercato. Tuttosport: Spalletti raddoppia.

Juventus, Spalletti ha già convinto: nuovo contratto per programmare il futuro e convincere Yildiz - In caso di qualificazione alla Champions scatta il rinnovo automatico per Spalletti, ma la Juventus sta pensando di prolungare già ora il contratto fino al 2028: una mossa per blindare Yildiz ... sport.virgilio.it