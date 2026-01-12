Zes partenza sprint nel 2026 già venti nuove autorizzazioni
Nel 2026 entrerà in funzione la prima Zes, con venti nuove autorizzazioni previste. La premier Giorgia Meloni ha definito la Zes come il modello di riferimento per gli investimenti nazionali. Gli ultimi aggiornamenti dalla Struttura di missione di Palazzo Chigi confermano l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo economico del Paese.
La Zes unica modello per gli investimenti di tutto il Paese, dice la premier Giorgia Meloni. E anche gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Struttura di missione di Palazzo Chigi,.
