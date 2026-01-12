Zenga avverte la Juve | Attacco manca qualità

Walter Zenga ha evidenziato le criticità dell’attacco della Juventus, sottolineando la mancanza di qualità nel reparto offensivo. Dai commenti raccolti da Sky Sport, l’ex portiere ha analizzato le prestazioni dei bianconeri, con particolare attenzione al ruolo di Dušan Vlahovic. Una riflessione che invita a considerare possibili miglioramenti per rafforzare la fase offensiva della squadra.

Dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha acceso i riflettori sui limiti offensivi bianconeri, partendo dal caso Dušan Vlahovi?. “Ero convinto che con l’arrivo di Luciano Spalletti Vlahovi? potesse diventare un terminale offensivo devastante e tornare a segnare con continuità – ha spiegato –. Poi è arrivato l’infortunio e probabilmente è emerso anche un altro problema: la qualità complessiva dell’attacco”. Zenga allarga il discorso ai nomi accostati o messi a confronto: “Parliamo spesso di profili come Loïs Openda o Jonathan David, ma non è che garantiscano automaticamente un salto di livello”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

