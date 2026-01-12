Zelig | stasera riparte la 30esima edizione i comici

Stasera riparte la 30ª edizione di Zelig, il noto programma di spettacoli comici. Tra i protagonisti ci saranno Mago Forest, Aldo Giovanni e Giacomo, Marta e Gianluca, che portano avanti una tradizione di intrattenimento consolidata nel tempo. La serata segna un importante traguardo per il format, confermando il suo ruolo nel panorama della comicità italiana.

