Zelig | stasera riparte la 30esima edizione i comici
Stasera riparte la 30ª edizione di Zelig, il noto programma di spettacoli comici. Tra i protagonisti ci saranno Mago Forest, Aldo Giovanni e Giacomo, Marta e Gianluca, che portano avanti una tradizione di intrattenimento consolidata nel tempo. La serata segna un importante traguardo per il format, confermando il suo ruolo nel panorama della comicità italiana.
Mago Forest, Aldo Giovanni e Giacomo, Marta e Gianluca: sono solo alcuni dei comici che stasera saranno a Zelig per celebrarne i 30 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Era il 1996 e andava in onda #Zelig per la prima volta in tv, il resto è storia ???
Il grande giorno è arrivato #Zelig festeggia 30 anni, da stasera e ogni lunedì, in prima serata su Canale 5, vi aspettiamo - facebook.com facebook
