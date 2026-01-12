zelig 30 torna stasera in tv su canale 5 con la super coppia claudio bisio e vanessa incontrada quattro serate evento con tutti i migliori comici

Stasera su Canale 5 torna Zelig 30, un appuntamento che celebra tre decenni di comicità italiana. Con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, questa serie di quattro serate riunisce alcuni dei più amati comici italiani, offrendo un’occasione di intrattenimento sobria e di qualità. Un filo comune collega le origini milanesi di Zelig con i grandi successi del teatro e del cinema comico, testimoniando l’evoluzione di un fenomeno culturale durato trent’anni.

C’è un filo rosso che collega un piccolo locale di viale Monza a Milano con i successi al botteghino di Checco Zalone, le risate da sold out di Aldo, Giovanni e Giacomo e praticamente tutto quello che ci ha fatto ridere negli ultimi trent’anni. Quel filo si chiama Zelig. E ora è pronto a farci ridere ancora. Da stasera in tv alle 21.20 in prima serata su Canale 5 (ma si può vedere anche in contemporanea streaming sulla piattaforma di Mediaset infinity), debutta Zelig 30. Quattro puntate evento che celebrano il comic show più longevo della televisione italiana. Al timone, la coppia storica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, quella che ha accompagnato le nostre serate davanti alla tv per anni. 🔗 Leggi su Amica.it

