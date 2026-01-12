Zelig 30 stasera la prima puntata su Canale 5 | ospiti e anticipazioni con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Stasera su Canale 5 prende il via Zelig 30, l’edizione speciale che celebra i 30 anni dello storico programma comico. Tra gli invitati, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, insieme a ospiti come Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona ed Enrico Bertolino. Un appuntamento che ripercorre tre decenni di humor e spettacolo, offrendo uno sguardo alle radici e alle novità di Zelig.

Parte la celebrazione dei 30 anni di Zelig: sul palco Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona, Enrico Bertolino e tanti altri Zelig 30 debutta stasera su Canale 5 Stasera, lunedì 12 gennaio, prende il via Zelig 30, l'evento speciale che celebra i 30 anni dello storico show comico. La prima puntata andrà in onda alle .

