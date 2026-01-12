Zelig 30 anni | le anticipazioni comici della prima puntata

Stasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, torna Zelig, il celebre show comico che festeggia i suoi 30 anni. La prima puntata offrirà nuovi e consolidati talenti del cabaret, presentando il meglio della comicità italiana. Un appuntamento che ripercorre la storia del programma e introduce le novità di questa edizione, mantenendo intatta la tradizione di intrattenere il pubblico con leggerezza e ironia.

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent'anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

