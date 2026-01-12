Zelensky | Pronto a firmare il negoziato con gli Stati Uniti Trump | La sua unica carta sono io

Recentemente, Zelensky ha dichiarato di essere pronto a firmare un accordo di negoziato con gli Stati Uniti, segnando una fase importante nei rapporti tra i due paesi. Trump ha risposto sottolineando di essere la principale carta negoziale di Zelensky. I negoziati tra Ucraina e Stati Uniti si avvicinano a un momento cruciale, con la possibilità di definire un nuovo quadro di collaborazione nei prossimi giorni.

I negoziati tra Ucraina e Stati Uniti sono entrati in una fase decisiva e Kiev si prepara alla possibile firma degli accordi nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un post su Telegram, dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal team negoziale. Mentre Donald Trump gli ricorda di essere "l'unica carta" a sua disposizione. Le parole del leader ucraino. Zelensky ha spiegato che il lavoro attuale riguarda "riunioni programmate, preparazione dei documenti ed eventuale firma degli accordi", sottolineando che il testo sulle garanzie di sicurezza statunitensi "dovrebbe essere un documento di livello storico".

