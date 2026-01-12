Le ultime notizie sul mercato indicano un possibile trasferimento di Giacomo Raspadori al Napoli. Zazzaroni ha condiviso alcune informazioni che alimentano questa possibilità, mantenendo alto l’interesse intorno al calciatore e alla squadra partenopea. Restano da attendere sviluppi ufficiali per confermare o smentire le voci, mentre il nome di Raspadori continua a essere al centro delle discussioni nel panorama calcistico italiano.

"> NAPOLI – Il nome di Giacomo Raspadori torna a intrecciarsi con il Napoli e ad alimentare le voci di mercato. A fare chiarezza è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi sia sul momento degli azzurri sia sulle dinamiche che ruotano attorno all’attaccante. Zazzaroni ha innanzitutto commentato la sfida di San Siro, sottolineando il valore tecnico del confronto: «Inter-Napoli è stata una partita bellissima, anche grazie al 2-2 finale. Un match decontestualizzato dal nostro campionato per intensità e qualità in mezzo al campo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zazzaroni: «Raspadori al Napoli? Ecco cosa mi risulta»

Leggi anche: Oriali: «Mi piacerebbe rivedere Raspadori al Napoli»

Leggi anche: Balzarini svela le mosse della Juve: «Gatti al Milan si potrà fare soltanto in un caso. Vice-Vlahovic? Vi dico cosa mi risulta ad oggi»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un ritorno a Napoli lo attrae nonostante l'offerta top della Roma. Retroscena Raspadori: gli aggiornamenti; Zazzaroni: Il Napoli ha regalato un tempo al Verona. Il mio dubbio per domenica sera; IL PENSIERO - Zazzaroni: Napoli, Hojlund grande acquisto, Akanji ha sofferto come mai prima; TMW, Ceccarini: Sono senza parole: il Napoli vuole prenderlo a gennaio.

Calciomercato Napoli, Zazzaroni: "Raspadori? Manna ha proposto una sorta di furbata: ecco cosa mi risulta" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Radio Goal’. msn.com