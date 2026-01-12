Zazzaroni | Raspadori al Napoli? Ecco cosa mi risulta
Le ultime notizie sul mercato indicano un possibile trasferimento di Giacomo Raspadori al Napoli. Zazzaroni ha condiviso alcune informazioni che alimentano questa possibilità, mantenendo alto l’interesse intorno al calciatore e alla squadra partenopea. Restano da attendere sviluppi ufficiali per confermare o smentire le voci, mentre il nome di Raspadori continua a essere al centro delle discussioni nel panorama calcistico italiano.
"> NAPOLI – Il nome di Giacomo Raspadori torna a intrecciarsi con il Napoli e ad alimentare le voci di mercato. A fare chiarezza è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi sia sul momento degli azzurri sia sulle dinamiche che ruotano attorno all’attaccante. Zazzaroni ha innanzitutto commentato la sfida di San Siro, sottolineando il valore tecnico del confronto: «Inter-Napoli è stata una partita bellissima, anche grazie al 2-2 finale. Un match decontestualizzato dal nostro campionato per intensità e qualità in mezzo al campo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Oriali: «Mi piacerebbe rivedere Raspadori al Napoli»
Leggi anche: Balzarini svela le mosse della Juve: «Gatti al Milan si potrà fare soltanto in un caso. Vice-Vlahovic? Vi dico cosa mi risulta ad oggi»
Un ritorno a Napoli lo attrae nonostante l'offerta top della Roma. Retroscena Raspadori: gli aggiornamenti; Zazzaroni: Il Napoli ha regalato un tempo al Verona. Il mio dubbio per domenica sera; IL PENSIERO - Zazzaroni: Napoli, Hojlund grande acquisto, Akanji ha sofferto come mai prima; TMW, Ceccarini: Sono senza parole: il Napoli vuole prenderlo a gennaio.
Calciomercato Napoli, Zazzaroni: "Raspadori? Manna ha proposto una sorta di furbata: ecco cosa mi risulta" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Radio Goal’. msn.com
Ivan Zazzaroni: “Raspadori può tornare a Napoli Lui non vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid perché lo riterrebbe un fallimento. La Roma ha accordo totale con gli spagnoli per prestito oneroso con 22 milioni di diritto di riscatto. Il Napoli non ha proposto un diri x.com
Raspadori, la Roma spera nel sì oggi. Ma l’Atalanta prova a rientrare con forza - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.