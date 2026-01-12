Zampata di Parrini | altra impresa della Zenith
Nel match tra Zenith Prato e Sestese, la squadra di casa si impone con una rete di Parrini. La formazione pratese, guidata da Brunelli e con giocatori come Toccafondi e Cela, ha mostrato determinazione e organizzazione. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la buona condizione della Zenith nel campionato in corso.
Zenith Prato 1 Sestese 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Toccafondi, Cela, Tempestini, Geri, Saccenti, Nistri, Moussaid, Del Pela, Parrini. A disp. Caroti, Sinisgallo, Banchelli, Palaj, Gestri, Danti, Nannipieri, Hanxhari, Fallani. All. Settesoldi. SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Pisaneschi, Bianchi, Cirillo, Dianda, Belli, Fiorentino, Ciotola, Manganiello. A disp. Giusti, Pisaniello, Casati, Arias, Safina, D’Amato, Berti, Sarr, Ermini. All. Polloni. Arbitro: Asaro di Marsala. Reti: 67’ Parrini. Torna a vincere la Zenith Prato e lo fa superando di misura una agguerrita Sestese sul campo di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: “Un’altra decima per l’Italia”: Vannacci si appropria della foto di Elia Viviani, ma dietro quell’esultanza c’è un’impresa storica
Leggi anche: Pronostico Santos-Mirassol: Neymar e compagni a caccia di un’altra impresa
Zampata di Parrini: altra impresa della Zenith.
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.