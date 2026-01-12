Zampata di Parrini | altra impresa della Zenith

Nel match tra Zenith Prato e Sestese, la squadra di casa si impone con una rete di Parrini. La formazione pratese, guidata da Brunelli e con giocatori come Toccafondi e Cela, ha mostrato determinazione e organizzazione. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la buona condizione della Zenith nel campionato in corso.

