Zalone fa miracoli | boom di visite per la prostata dopo Buen Camino
L’ironia di Checco Zalone sta facendo quello che le campagne istituzionali faticano a ottenere da anni: convincere gli uomini italiani a farsi controllare la prostata, per prevenzione. Dopo l’uscita di Buen Camino, il film che sta macinando record al botteghino italiano, la Società italiana di urologia registra un fenomeno inaspettato quanto benvenuto. Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio Pazienti della Società italiana di urologia, ha confermato all’ Adnkronos Salute che si sta verificando un aumento delle visite urologiche di prevenzione in diversi centri sul territorio nazionale. “Non abbiamo ancora dati numerici precisi, ma parlando con colleghi di diverse strutture, dopo l’uscita del film riscontriamo un incremento delle visite urologiche preventive”, ha spiegato l’esperto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
CHECCO ZALONE PRESENTA BUEN CAMINO E PROSTATA INFLAMADA
