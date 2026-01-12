Yamal ‘imprevisto’ social | parte la diretta e riprende Szczesny mentre fuma

Durante la diretta social di Yamal, si è verificato un imprevisto con Szczesny, che è stato ripreso mentre fumava. Intanto, il Barcellona celebra la vittoria in Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid a Gedda, un risultato che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi. Questo episodio evidenzia come anche eventi inattesi possano emergere durante le dirette online, catturando l’attenzione e la curiosità del pubblico.

(Adnkronos) – Il Barcellona festeggia dopo il successo in Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid, a Gedda. E durante i festeggiamenti, spunta un imprevisto per colpa di. Lamine Yamal. Il fuoriclasse spagnolo ha mostrato, come spesso accade nell'era dei social network, i festeggiamenti della squadra sul proprio profilo Instagram. Come? Con una diretta dagli spogliatoi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Gaffe di Yamal con Szczesny in diretta dallo spogliatoio del Barcellona: “Questo non posso filmarlo” Leggi anche: Pronostico Lens-Lorient: riprende il cammino dopo l’imprevisto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Yamal, ‘imprevisto’ social: parte la diretta e riprende Szczesny mentre fuma - (Adnkronos) – Il Barcellona festeggia dopo il successo in Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid, a Gedda. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.