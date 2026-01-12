Xabi Alonso lascia il Real Madrid dopo la sconfitta contro il Barcellona | chi lo ha sostituito?

Dopo la sconfitta contro il Barcellona, il Real Madrid ha comunicato la separazione da Xabi Alonso, che ha deciso di lasciare il ruolo di allenatore. La società ha confermato che la decisione è stata condivisa con il tecnico, senza specificare i motivi. Chi ha preso il suo posto rimane un elemento di interesse per i tifosi e gli addetti ai lavori, nel contesto di una stagione ancora in corso.

Il Real Madrid ha detto addio a Xabi Alonso. Il club ha spiegato che la decisione di esonerare l'allenatore è stata condivisa dal tecnico stesso. La scelta è arrivata dopo la sconfitta con il Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola. "Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutto il madridismo, perché è una leggenda .

Calcio, Real Madrid esonera Xabi Alonso, Arbeloa nuovo allenatore - facebook.com facebook

Il Barcellona gioca un calcio meraviglioso ed alza il trofeo! Xabi Alonso finisce sulla graticola per una serie di errori abbastanza gravi #Calcio #SupercoppaSpagnola #Barcellona x.com

