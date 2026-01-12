WWE | I Motor City Machine Guns pronti per la AAA alla vigilia del debutto su FOX

A pochi giorni dal debutto di Lucha Libre AAA su FOX, si rinnova l’interesse dei fan di wrestling. I Motor City Machine Guns sono pronti a tornare in azione, partecipando ai prossimi taping televisivi della promotion messicana. Questo ritorno segna un momento importante per il panorama del wrestling professionistico e offre nuove opportunità di visibilità per gli appassionati.

A pochi giorni dal grande debutto di Lucha Libre AAA su FOX, arriva un aggiornamento destinato a sorprendere i fan: i Motor City Machine Guns sono pronti a tornare in azione e lo faranno direttamente nei prossimi taping televisivi di AAA. Secondo un report di PWInsider del 12 gennaio 2026, Chris Sabin e Alex Shelley sono annunciati per apparire nel taping AAA di questo weekend. La notizia arriva mentre la federazione messicana si prepara al suo storico debutto in diretta su FOX il 17 gennaio a Città del Messico, evento che inaugurerà il nuovo accordo televisivo con FOX Corporation in tutta l’America Latina. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

