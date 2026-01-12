Le ultime novità nel mondo WWE indicano un cambiamento significativo per Johnny Gargano, che potrebbe segnare la fine della sua fase

La vera notizia che emerge dagli ultimi aggiornamenti su Tommaso Ciampa non riguarda solo lui, ma soprattutto ciò che la WWE sta già facendo con Johnny Gargano. Le ultime indiscrezioni indicano che la compagnia si stia muovendo creativamente come se i DIY fossero ormai arrivati alla fine, e che Gargano non venga più considerato, dietro le quinte, un wrestler da tag team. Si tratta di un cambiamento significativo, soprattutto per qualcuno che negli ultimi anni è stato quasi esclusivamente inserito in programmi di coppia. L’ultima apparizione televisiva di Tommaso Ciampa risale al Il 19 dicembre a SmackDown, dove Ciampa è stato sconfitto insieme a Johnny Gargano da Ilja Dragunov e Carmelo Hayes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: DIY al capolinea? La Compagnia riposiziona Johnny Gargano

Leggi anche: Nuovo ruolo da WWE producer per Candice LeRae, Vince Russo accusa: “È lì solo grazie a Johnny Gargano”

Leggi anche: WWE: Nuovi sviluppi nel caso Andrade, la compagnia punta al ritorno dell’ex campione?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capolinea. Basta un pieno di gasolio marcio e 13 anni di compagnia vanno in frantumi. Pompa alta - facebook.com facebook