WTA Hobart 2026 | Danilovic e Preston colpi a sorpresa in Australia Cocciaretto avanti

Nel torneo WTA 250 di Hobart 2026, si sono registrate alcune sorprese con le vittorie di Danilovic e Preston. Intanto, Cocciaretto prosegue il suo percorso nel torneo. Domani sono previsti i debutti di Emma Raducanu, prima testa di serie, e di Venus Williams, che si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera in vista degli Australian Open.

Si chiude una giornata abbastanza ricca di sorprese al WTA 250 di Hobart, nel quale ci saranno domani i debutti sia di Emma Raducanu, numero 1 del seeding, che di Venus Williams, attesa all'ennesimo capitolo di un ritorno che culminerà con la wild card agli Australian Open. Già due le sorprese di rilievo del torneo. Nella parte bassa, in particolare, esce, e da rimontata, la numero 2 del seeding, l'americana McCartney Kessler. A batterla la serba Olga Danilovic (anzi, la figlia di Sasha, il cestista che contribuì a far grande la Virtus Bologna degli Anni '90, avrebbe potuto tranquillamente vincere in due set), che ora attende Stearns o Krejcikova.

