WTA Adelaide 2026 Navarro e Mboko passano agli ottavi Fuori Tauson e Alexandrova
Al WTA di Adelaide 2026, Emma Navarro e Victoria Mboko si qualificano per gli ottavi dopo aver superato il primo turno. Sono invece uscite Tauson e Alexandrova. La competizione prosegue con otto incontri rimanenti, segnando l'inizio della fase a eliminazione diretta del torneo.
Il torneo WTA di Adelaide inizia con la disputa di sette incontri di primo turno. Superano il primo esame e passano agli ottavi l’americana Emma Navarro e la canadese Victoria Mboko. La danese Clara Tauson si ritira dopo aver perso il primo set, mentre esce, a sorpresa, Ekaterina Alexandrova. Jaqueline Cristian firma la grande sorpresa di giornata. La romena, numero 38 del ranking, regola la russa Ekaterina Alexandrova, numero quattro del tabellone, 6-4 6-4 in un’ora e cinquantacinque minuti. Emma Navarro, testa di serie numero sei, regola la wild card australiana Emerson Jones 6-3 6-3 in un’ora e diciannove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
