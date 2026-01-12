WhatsApp introduce la “modalità tartaruga”, una funzione pensata per migliorare la gestione delle notifiche e la velocità di risposta. Questa novità permette di regolare la ricezione dei messaggi, favorendo un uso più equilibrato dell’app. Sempre più utenti stanno attivando questa modalità per ottimizzare il tempo dedicato alle chat, senza rinunciare alla praticità offerta da WhatsApp.

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, continua a innovare l’esperienza degli utenti con nuove funzionalità. Tra le novità più apprezzate e rapidamente diffuse nel 2025 si segnala la cosiddetta “modalità tartaruga”, un’opzione che consente di sostituire l’icona classica con l’immagine di una tartaruga, simbolo universale di saggezza, pazienza e protezione. Scopriamo in che cosa consiste questa modalità, come attivarla e perché sta conquistando una fetta significativa della community globale di WhatsApp. La scelta della tartaruga come simbolo per questa nuova modalità non è casuale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp, arriva la “modalità tartaruga”: ecco cosa fa e perché tutti la stanno attivando

Leggi anche: Arriva la ‘modalità tartaruga’ su WhatsApp: la funzione segreta che cambia tutto

Leggi anche: WhatsApp, spunta la modalità ‘puffo’: cos’è e perché tutti vogliono attivarla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

arriva in ospedale incosciente e poi ruba farmaci dal pronto soccorso: denunciato un 23enne, refurtiva recuperata e restituita ai sanitari Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifG - facebook.com facebook