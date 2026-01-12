Washington e i partiti italiani | come la CIA gestì la Prima Repubblica

La recente declassificazione di oltre 77.000 pagine di documenti sull’amministrazione Kennedy ha riacceso il dibattito sull’influenza degli Stati Uniti nella politica italiana durante la Prima Repubblica. Questo tema, a lungo oggetto di discussioni e ipotesi, evidenzia il ruolo delle agenzie di intelligence, come la CIA, nel contesto storico e politico del nostro Paese. Un approfondimento necessario per comprendere meglio le dinamiche tra Roma e Washington in quegli anni.

Roma, 12 gen – La declassificazione di oltre 77.000 pagine di documenti sull'amministrazione Kennedy voluta da Donald Trump ha riportato in primo piano una questione che in Italia è sempre rimasta sospesa tra dietrologia e rimozione: l'intervento diretto dell'intelligence statunitense nella vita politica della Prima Repubblica. Non si tratta di rivelazioni che stravolgono la storia della Guerra Fredda, ma di materiali che ne precisano i meccanismi, mostrando con maggiore nitidezza come Washington non si limitasse a sostenere un campo ideologico, ma operasse selettivamente dentro il sistema dei partiti per orientarne gli equilibri.

