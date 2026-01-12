Vuoi sapere che cosa è davvero la democrazia? | incontro pubblico gratuito al Palazzo dei Normanni
Il Palazzo dei Normanni ospita un incontro pubblico gratuito dedicato a riflettere sul significato e il funzionamento della democrazia. L’evento offre un’occasione di confronto e approfondimento su temi di cittadinanza, partecipazione e sistemi politici odierni, con spazio per domande e discussioni aperte al pubblico. Un momento di ascolto e analisi per comprendere meglio il ruolo della democrazia nel contesto contemporaneo.
“Vuoi sapere che cosa è davvero la democrazia?”. Al Palazzo dei Normanni un momento di riflessione critica, aperto al pubblico su temi di cittadinanza, partecipazione e funzionamento dei sistemi politici contemporanei, con spazio per domande e confronto.L’iniziativa nasce nell’ambito dell’uscita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Persone con disabilità: incontro Anffas a palazzo dei Normanni su sfide e nuove opportunità
Leggi anche: Vuoi usare il nuovo browser di ChatGPT? Devi sapere a cosa vai incontro (gli esperti sono allarmati)
Domenica 25 gennaio torna la Mezza Ciociara Vuoi sapere come partecipare Guarda l’intero reel e scopri tutti i dettagli - facebook.com facebook
Vuoi sapere cosa ti succederà oggi Le previsioni delle stelle con l' #oroscopo del tuo segno zodiacale. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.