Vuoi sapere che cosa è davvero la democrazia? | incontro pubblico gratuito al Palazzo dei Normanni

Il Palazzo dei Normanni ospita un incontro pubblico gratuito dedicato a riflettere sul significato e il funzionamento della democrazia. L’evento offre un’occasione di confronto e approfondimento su temi di cittadinanza, partecipazione e sistemi politici odierni, con spazio per domande e discussioni aperte al pubblico. Un momento di ascolto e analisi per comprendere meglio il ruolo della democrazia nel contesto contemporaneo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.