Vontobel lancia un nuovo certificato sulle banche europee | cedola annua del 14,4% con barriera al 50%

Vontobel presenta un nuovo certificato sulle banche europee, offrendo una cedola annua del 14,4% con barriera al 50%. Questa soluzione si rivolge agli investitori interessati a cogliere le opportunità nel settore bancario europeo, integrando la propria gamma di prodotti strutturati. Un’opportunità per diversificare il portafoglio con un investimento mirato e regolamentato.

Vontobel amplia la propria offerta di soluzioni di investimento strutturate con l’emissione di un nuovo certificato pensato per intercettare le opportunità di rendimento nel settore bancario europeo. Il nuovo Multi Cash Collect con Barriera, identificato dal codice ISIN DE000VJ2M519, combina una cedola annua potenziale del 14,4% lordo, una barriera al 50% e un meccanismo di rimborso anticipato (autocall). Il certificato ha come sottostante un basket di quattro grandi banche europee: Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Deutsche Bank e Commerzbank. Si tratta di istituti che negli ultimi mesi hanno beneficiato di una fase di forte recupero del settore, sostenuta da margini d’interesse elevati, miglioramento della redditività e solidità patrimoniale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

