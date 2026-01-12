Von der Leyen | l' Europa sta con la Groenlandia fondi per 500 milioni In Ucraina la Russia deve dimostrare di volere la pace

L’Unione Europea ha annunciato un sostegno di 500 milioni di euro alla Groenlandia, sottolineando il rispetto per la sovranità del popolo groenlandese e della Danimarca. In ambito internazionale, von der Leyen ha evidenziato l’importanza di un impegno condiviso per la pace in Ucraina, richiedendo alla Russia di dimostrare volontà di dialogo. Questi sviluppi riflettono l’attenzione europea alle questioni di autonomia e stabilità globale.

« La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro». A ribadire la posizione di Bruxelles è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un colloquio con il Corriere della Sera. «Stiamo investendo e accelerando il nostro lavoro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Von der Leyen: l'Europa sta con la Groenlandia, fondi per 500 milioni. In Ucraina "la Russia deve dimostrare di volere la pace" Leggi anche: Anche von der Leyen vuole “comprare” la Groenlandia: «500 milioni per Nuuk» Leggi anche: Groenlandia: Von der Leyen, 'fondi Ue per 530 milioni' Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ursula Von der Leyen: «L'Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni»; Von der Leyen: La legge è più forte della forza. Un principio che vale anche per la Groenlandia; L’Unione a passi indietro verso il baratro; Von der Leyen: l’Europa farà “tutto il possibile” per aiutare la Siria. Ursula Von der Leyen: «L’Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni» - La sicurezza dell’Artico è di enorme importanza per noi ed è cruciale per la Nato» ... corriere.it

Von der Leyen: l'Europa sta con la Groenlandia, fondi per 500 milioni. In Ucraina "la Russia deve dimostrare di volere la pace" - In tema di commercio, per la presidente, il via libera all’accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur è il "segnale che, in questi tempi, è possibile fare affidamento gli uni sugli altri». gazzettadelsud.it

I fronti aperti dell’Unione Europea. Von der Leyen: “530 milioni per la Groenlandia” - La presidente von der Leyen: «La Groenlandia appartiene al suo popolo» ... energiaoltre.it

Ursula von der Leyen: "Monitoriamo la situazione, l'Europa è al fianco del popolo iraniano nella sua legittima lotta per la libertà". #IranRevolution2026 #IranProtests #IranianRevolution2026 x.com

Ursula von der Leyen: "Monitoriamo la situazione, l'Europa è al fianco del popolo iraniano nella sua legittima lotta per la libertà". - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.