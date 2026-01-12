Volley il 2026 dell’Elettromeccanica Angelini inizia con una vittoria | successo pieno contro Riccione
L'Elettromeccanica Angelini Cesena inizia il 2026 con una vittoria nel campionato di volley, superando Riccione per 3-1. Le giocatrici Benazzi e Parise hanno contribuito in modo determinante alla prestazione della squadra, consolidando i tre punti fondamentali in uno scontro diretto. Questa vittoria rappresenta un passo importante per la stagione delle bianconere, che continuano a lavorare con attenzione e determinazione.
L’Elettromeccanica Angelini Cesena inaugura il 2026 con tre punti d’oro. Le bianconere trascinate da Benazzi e Parise, autrici in stato di grazia di una prestazione maiuscola, piegano Riccione per 3-1 (25-19, 22-25, 25-20, 25-21), in uno scontro diretto che metteva in palio punti di importanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
