Volley il 2026 dell’Elettromeccanica Angelini inizia con una vittoria | successo pieno contro Riccione

L'Elettromeccanica Angelini Cesena inizia il 2026 con una vittoria nel campionato di volley, superando Riccione per 3-1. Le giocatrici Benazzi e Parise hanno contribuito in modo determinante alla prestazione della squadra, consolidando i tre punti fondamentali in uno scontro diretto. Questa vittoria rappresenta un passo importante per la stagione delle bianconere, che continuano a lavorare con attenzione e determinazione.

Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini impegnata con Riccione per la prima del 2026 - Domenica 11 gennaio al Pala BCC Romagnolo arriva Riccione, fischio d’inizio fissato come di consueto alle ore 17. cesenatoday.it

Volley B1 femminile, Lasersoft: subito il derby di Cesena - Sarà il match di domenica 11 gennaio alle 17,30 al PalaBCC Romagnolo di Cesena a tenere a battesimo il 2026 agonistico della Lasersoft Riccione Volley, di scena sul campo dell’Angelini Elttr. altarimini.it

Volley, operazione di mercato per l’Elettromeccanica Angelini: arriva la schiacciatrice Martina Pirro #Cesena - facebook.com facebook

