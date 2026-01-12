Voli notturni all’aeroporto di Bologna | ma così pochi in 8 anni

Negli ultimi otto anni, i voli notturni all’aeroporto di Bologna sono diminuiti significativamente. Dopo aver toccato nel 2025 il massimo storico di 11 milioni di passeggeri, l’aeroporto Marconi registra ora una riduzione delle operazioni notturne, segnando un cambiamento importante nella gestione dei voli e nelle esigenze di mobilità dei passeggeri. Questo trend riflette una strategia volta a migliorare la qualità del servizio e a ridurre l’impatto ambientale.

Bologna, 12 gennaio 2026 – Dopo aver battuto sé stesso nel 2025, raggiungendo per la prima volta nella sua storia gli 11 milioni di passeggeri, per l’aeroporto Marconi è l’anno dei record anche per la riduzione dei voli notturni. Di notte, infatti, sono stati soltanto 219 voli su 84mila movimento in un anno nel 2025, pari allo 0,3% dei voli complessivi. Aeroporti, Ryanair annuncia: “Nuove tratte da Rimini, Forlì e Parma” Voli notturni: lo 0,3% dei viaggi complessivi. È il dato più basso degli ultimi 8 anni, al netto dell’impatto Covid nel 2020 e 2021 Non solo record di passeggeri. Nel dettaglio, i sorvoli notturni sono passati da 344 nel 2024 ai quasi 220 del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Voli notturni all’aeroporto di Bologna: ma così pochi in 8 anni Leggi anche: Foggia, c’è Aeroitalia. Taranto: mozione per l’aeroporto. American Airlines, livrea speciale per i cento anni Voli Leggi anche: Aeroporto di Orio, decolli notturni crollati: in un anno da 700 a 35 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aeroporto di Bologna, l’Enac proroga di un anno lo stop ai voli notturni. Il Marconi: «Misura di fatto strutturale» - Enac proroga per un altro anno l’ordinanza che dispone la riduzione dei sorvoli notturni della città agli aerei in arrivo e in partenza dall’aeroporto Marconi di Bologna dalle 23 alle 6 del mattino. corrieredibologna.corriere.it Voli rumorosi, cresce la tassa. Bologna incassa più di 1 milione - Bologna, 1 luglio 2025 – Più voli (anche rumorosi) a Bologna e più soldi incassati dalla Regione Emilia- ilrestodelcarlino.it "Tassa municipale sui voli aerei. Giusto non abolirla per il Marconi" - "Cancellare la tassa municipale sui voli anche per l’aeroporto di Bologna significherebbe piegarsi ancora di più al dominio di ... msn.com

Attenzione cittadini: avvistamento confermato! Babbo Natale in persona, con l’intero team di renne al seguito, sta stazionando QUI DAVANTI a Ottica Capello come se fosse il suo nuovo garage personale. Sembra che Rudolph, dopo secoli di voli notturni senz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.