Visite in quattordici reparti Analisi di reclami e attese

Il Comitato di partecipazione dell’Azienda ospedaliera universitaria senese, guidato da Dafne Rossi, si occupa di monitorare le attività e i servizi offerti presso le Scotte. Con visite in quattordici reparti, analizza reclami e tempi di attesa, al fine di proporre miglioramenti e supportare la direzione nella gestione della qualità assistenziale. Un impegno volto a garantire trasparenza e ascolto delle esigenze dei pazienti.

Consultazione, monitoraggio e proposte alla direzione delle Scotte, questa la missione del Comitato di partecipazione dell'Azienda ospedaliera universitaria senese, coordinato da Dafne Rossi. Il fiore all'occhiello è lo sportello informativo che si trova al piano -1 del policlinico (dal lunedì al venerdi 9.30-12.30 e 14.30-17.30), strategico per chi arriva da fuori e non sa bene come muoversi. L'obiettivo è quello di facilitare l'accesso ai servizi. Ma anche i gruppi di lavoro, tracciando il bilancio 2025, non sono stati a guardare. "Effettuate 14 visite nei reparti secondo un calendario concordato con la direzione con report puntuali condivisi inviati a quest'ultima con l'auspicio di essere utili alle criticità evidenziate.

