Visita ispettiva al Pratello dopo l' aggressioni e le molestie
Venerdì 16 gennaio, una delegazione della Polizia Penitenziaria effettuerà una visita ispettiva presso l'IPM del Pratello. L’obiettivo è valutare le condizioni organizzative, logistiche e gestionali dell’Istituto, a seguito delle recenti aggressioni e molestie. L’operazione si inserisce in un’iniziativa di monitoraggio e verifica per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative all’interno della struttura.
Venerdì 16 gennaio, una delegazione del sindacato di categoria della Polizia Penitenziaria, FSA CNPP-SPP, effettuerà una visita ispettiva presso l'IPM, Istituto Penale per Minorenni del Pratello “al fine di verificare le condizioni organizzative, logistiche e gestionali”, si legge nella nota. Nei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
