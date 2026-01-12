Visita ispettiva al Pratello dopo l' aggressioni e le molestie

Venerdì 16 gennaio, una delegazione della Polizia Penitenziaria effettuerà una visita ispettiva presso l'IPM del Pratello. L’obiettivo è valutare le condizioni organizzative, logistiche e gestionali dell’Istituto, a seguito delle recenti aggressioni e molestie. L’operazione si inserisce in un’iniziativa di monitoraggio e verifica per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative all’interno della struttura.

