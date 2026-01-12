Visita guidata | A spasso con Mozart
Il 25 gennaio 2026, ripercorreremo la storia di Wolfgang Amadeus Mozart a Verona, rivivendo l’atmosfera della città di fine '700. Attraverso una visita guidata, riproporremo il contesto in cui il giovane compositore, all’età di 13 anni, si esibì in concerto, offrendo uno sguardo sulla Verona di allora e sul suo affascinante passato musicale.
Il 7 gennaio 1770 Wolfang Amadeus Mozart all'età di 13 anni si esibiva in concerto a Verona.Il 25 gennaio 2026 cercheremo di rivivere l'atmosfera della Verona di fine '700, quando il genio-bambino venne accolto con entusiasmo da una città ormai decadente. Una quindicina di anni dopo Mozart, a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Visita guidata a Salizzole con “Viviamo La Bassa”
Leggi anche: Apertura straordinaria con visita guidata di Villa Greppi
A spasso nella storia con i prodotti del territorio La visita guidata al Castello di Madrignano - ‘Il gusto della storia’, il titolo della visita guidata con degustazione di vini e prodotti del territorio in programma oggi, alle 17, al Castello Malaspina di Madrignano, pronto ad ospitare ... lanazione.it
Oggi ho voluto partecipare alla visita guidata della chiesa di San Giovanni Evangelista,ero già entrata con una mostra della Biennale d'arte ma non è la stessa cosa la visita ci, ha spiegato bene la storia,i vari particolari come i quadri dei Tintoretti ,padre e figlio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.