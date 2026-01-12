Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Domenica 18 gennaio alle 10.30, è possibile partecipare a una visita guidata esclusiva a Palazzo Fizzarotti, uno dei palazzi più rappresentativi di Bari. L’itinerario permette di scoprire gli ambienti eleganti e i dettagli storici di fine Ottocento, offrendo un’occasione di approfondimento sulla storia e l’architettura di questo importante edificio. Un momento di scoperta per apprezzare un patrimonio architettonico di grande valore.

Domenica 18 gennaio ore 10.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti Leggi anche: Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti. Palazzo Fizzarotti a Bari, Maia Marinelli: «Sono cresciuta libera e con l'arte voglio fare una rivoluzione» - Qualcuno la definirebbe una missione impossibile, ma non Maia Marinelli che è tornata a occuparsi di Palazzo Fizzarotti, la dimora di famiglia a ... vanityfair.it Visita guidata esclusiva alla Santissima di Gussago - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.