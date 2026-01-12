Violento scontro sull' Appia | ci sono feriti

Un incidente si è verificato sulla Statale Appia, vicino al centro commerciale Sidicinum, tra Carinola e Teano. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato alcuni feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Un violento impatto ha coinvolto tre veicoli sulla Statale Appia all'altezza del centro di vendita di mezzi agricoli, a poca distanza dal centro commerciale Sidicinum, al confine tra i territori di Carinola e Teano. I maggiori danni sono stati riportati da una Fiat Panda e da un'Alfa Romeo.

Violento scontro sulla Provinciale 38. Le donne ferite hanno 55 e 41 anni - facebook.com facebook

