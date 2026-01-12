Violento impatto alle prime luci del mattino | uomo caricato sul cofano e scaraventato a terra lotta per la vita

Nella prima mattinata di oggi, a Ravenna, si è verificato un grave incidente stradale in via Faentina, all’altezza del civico 78. Un uomo è stato investito e scaraventato a terra, riportando ferite serie. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi è in corso. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti.

Una mattinata di sangue sulle strade di Ravenna. Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco dopo le 7 di oggi, lunedì, in via Faentina, all'altezza del civico 78. Un uomo anziano, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è stato investito da un'auto ed è ora ricoverato.

