Violenta lite tra ubriachi a San Giacomo | un ferito a Cattinara

Nella serata di domenica 11 gennaio, in campo San Giacomo, si è svolta una lite tra persone in stato di ebbrezza, che ha portato a un ferito. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione tra ubriachi, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con un episodio di violenza che ha attirato l'attenzione della comunità locale.

Una furiosa lite tra ubriachi con un ferito si è verificata nella serata di ieri, domenica 11 gennaio, in campo San Giacomo. In seguito i due si sono spostati in via del Pozzo, dove sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno trovato sul posto solo uno dei due litiganti, un uomo di.

