L’approccio scientifico e pragmatico di Sammartino si distingue per la sua chiarezza e concretezza. Questo metodo ha permesso di superare le influenze politiche locali, spesso caratterizzate da fake news e timori di perdere consenso. La sua strategia si basa su dati e analisi oggettive, offrendo una risposta efficace alle problematiche, lontana da populismi e slogan. Un esempio di come un metodo rigoroso possa fare la differenza nel contesto politico attuale.

"Vince l’approccio scientifico e pragmatico di Sammartino e perde tutta quella politica locale debole che per anni, per paura di perdere consenso, ha legittimato e assecondato le fake news dei comitati contrari". Così Jonathan Targetti sulla pagina social "Targettopoli" ha commentato la decisione del Comune guidato da Sammartino di non fare ricorso contro il decreto di Via. Targetti fa riferimento allo studio sull’ impatto acustico disposto dal commissario. "Secondo lo studio, i cittadini pratesi interessati da sorvoli reputati in qualche modo impattanti, sono circa 5.000 su 200.000 totali". E sempre secondo lo studio "l’incremento del rumore dovuto alla nuova pista risulterebbe moderato perché il territorio è già caratterizzato da livelli di rumore elevati dovuti a traffico, infrastrutture e attività produttive che superano quello dei sorvoli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vince l’approccio scientifico e pragmatico del Commissario. Altra grande lezione"

