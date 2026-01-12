Vigilante brindisino morto nel cantiere delle olimpiadi | c' è un indagato

Un vigilante brindisino è deceduto durante il servizio nel cantiere dello stadio del ghiaccio a Cortina d'Ampezzo. Nella vicenda è iscritto nel registro degli indagati un individuo coinvolto. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Pietro Zantonini, per chiarire le cause del decesso e approfondire eventuali responsabilità.

