Vigilante brindisino morto nel cantiere delle olimpiadi | c' è un indagato

12 gen 2026

Un vigilante brindisino è deceduto durante il servizio nel cantiere dello stadio del ghiaccio a Cortina d'Ampezzo. Nella vicenda è iscritto nel registro degli indagati un individuo coinvolto. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Pietro Zantonini, per chiarire le cause del decesso e approfondire eventuali responsabilità.

BRINDISI – In settimana sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Pietro Zantonini, il vigilante brindisino morto mentre prestava servizio presso il cantiere dello stadio del ghiaccio, a Cortina d'Ampezzo (Belluno). Il pm della procura di Belluno, Claudio Fabris, ha conferito l'incarico al medico. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

