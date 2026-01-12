Viganò laboratori di meccanica da 3,2 milioni

Viganò, con un investimento di 3,2 milioni di euro, ha inaugurato nuovi laboratori di meccanica e meccatronica a Merate (Lecco). Gli spazi sono dotati delle più moderne tecnologie per formare i professionisti del settore, rispondendo alla crescente domanda di metallmeccanici qualificati. Un’iniziativa volta a sostenere la formazione specializzata e a favorire lo sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il mercato del lavoro odierno.

MERATE (Lecco) Laboratori di meccanica e meccatronica all’avanguardia e attrezzati con le più sofisticate tecnologie e attrezzature per preparare i metalmeccanici specializzati del futuro, che già oggi mancano. Verranno realizzati all’istituto superiore statale Francesco Viganò di Merate. È un progetto da quasi 4 milioni di euro, 3 milioni 200mila euro per la costruzione e l’allestimento dei laboratori, il resto per l’attivazione dei percorsi didattici. La maggior parte dei soldi arriva dal Fondazione Cariplo e Regione Lombarda, ma sono tanti gli investitori: gli industriali di Confindustria Lecco e Sondrio, alla ricerca disperata di tecnici specializzati che non si trovano, hanno stanziato 475mila euro, mentre dalla Camera di Commercio mettono mezzo milione di euro, tanto quanto dalla Fondazione Antonio Badoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

