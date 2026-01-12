Vietnam’s Communist Party chief Lam seeks presidency in China-style expanded power mandate
Il leader del Partito Comunista vietnamita, To Lam, sta avanzando la candidatura per ricoprire anche la carica di presidente dello Stato, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo di potere. Questa mossa riflette un possibile ampliamento delle sue responsabilità e un rafforzamento della sua influenza nel contesto politico nazionale. La decisione, ancora in fase di discussione, potrebbe avere implicazioni significative per l’equilibrio delle istituzioni in Vietnam.
By Francesco GuarascioHANOI, Jan 12 (Reuters) - Vietnam's Communist Party chief To Lam is seeking to combine his party role with the state presidency, officials said, in
