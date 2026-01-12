Videosorveglianza allo Zen arrivano 200 nuove telecamere | Presto una navetta gratuita e più linee Amat
Il quartiere Zen riceverà 200 nuove telecamere di videosorveglianza, nell’ambito di interventi per migliorare sicurezza e servizi. Durante una riunione con il sindaco Roberto Lagalla presso la parrocchia di San Filippo Neri, sono stati discussi anche piani per una navetta gratuita e l’ampliamento delle linee AMAT. Questi interventi mirano a favorire lo sviluppo e la qualità della vita nel quartiere.
Una riunione operativa convocata dal sindaco Roberto Lagalla allo Zen, negli spazi della parrocchia di San Filippo Neri, per fare il punto sugli interventi in corso e programmare nuove azioni a favore del quartiere. All’incontro - che si è tenuto oggi - hanno partecipato il parroco Giovanni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
