Videosorveglianza allo Zen arrivano 200 nuove telecamere | Presto una navetta gratuita e più linee Amat

Il quartiere Zen riceverà 200 nuove telecamere di videosorveglianza, nell’ambito di interventi per migliorare sicurezza e servizi. Durante una riunione con il sindaco Roberto Lagalla presso la parrocchia di San Filippo Neri, sono stati discussi anche piani per una navetta gratuita e l’ampliamento delle linee AMAT. Questi interventi mirano a favorire lo sviluppo e la qualità della vita nel quartiere.

TRIS Siracusa. . Denunciati per furto e ricettazione dai carabinieri di Gravina di Catania. Dalle immagini della videosorveglianza si vedono i due malviventi, intorno alla mezzanotte, che arrivano a bordo di una Fiat Panda, risultata rubata a Floridia lo scorso m - facebook.com facebook

Sicurezza a Rimini, 366 telecamere attive, nel biennio 2026-2027 ne arrivano altre 120 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.