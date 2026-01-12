VIDEO | Inaugurata la casa di comunità di Monreale Schifani | Un polmone per evitare l' intasamento degli ospedali
È stata inaugurata a Monreale la nuova casa di comunità, un presidio di sanità territoriale progettato per rafforzare l’assistenza locale nel Palermitano. Questa struttura mira a offrire servizi di prossimità, alleggerendo il carico sugli ospedali e migliorando l’efficienza dell’assistenza sanitaria regionale. La realizzazione rappresenta un passo importante per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale nella zona.
La casa di comunità di Monreale è realtà. Si tratta di un presidio di sanità territoriale destinato a diventare un punto di riferimento per l’assistenza di prossimità nel Palermitano. La nuova struttura, realizzata nell’ex poliambulatorio, rientra nei progetti finanziati dal Pnrr - Missione 6. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
