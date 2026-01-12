VIDEO | Ecco la via Biagio Conte Lagalla | Ha lasciato un segno indelebile nella coscienza collettiva

Da oggi, una parte di via Tiro a Segno tra corso dei Mille e via Archirafi porta il nome di Fratel Biagio Conte. La strada rende omaggio al missionario che ha fondato la Cittadella del Povero, lasciando un'impronta significativa nella memoria collettiva. Questa intitolazione riconosce il suo impegno nel sociale e il suo contributo alla comunità locale.

