Victoria Cabello è tornata e no | non era scontato che il suo podcast funzionasse così bene

Victoria Cabello è tornata nel mondo dello spettacolo con il suo nuovo podcast, confermando la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento italiano. Dopo un periodo di assenza, la sua ripresa ha suscitato interesse e curiosità, dimostrando ancora una volta la qualità del suo approccio e la capacità di mantenere un pubblico fedele. Un ritorno che conferma la sua posizione nel panorama dei contenuti digitali italiani, senza eccessi né clamori.

Partiamo da qui, senza troppi giri di parole: Victoria Cabello è tornata. Ed è una di quelle notizie che nel panorama dell’intrattenimento italiano suonano come una liberazione. Non perché mancassero le voci, anzi. Ma perché mancava la sua. Una voce che non arriva per occupare spazio, ma per rimettere ordine in un territorio oggi affollatissimo come quello dei podcast, soprattutto di interviste, dove spesso il valore aggiunto sembra essere la capacità di lusingare l’ospite più che di interrogarlo davvero. Il suo nuovo progetto, Fuori di Cabello, è un vodcast che segna l’ingresso ufficiale della presentatrice nel nuovo millennio del racconto audio-video, ma lo fa senza tradire nulla del suo DNA. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

